Vier Amerikaanse burgers vertrekken in de nacht van woensdag op donderdag zonder aanwezigheid van professionele astronauten naar de ruimte. De Amerikaanse miljardair Jared Isaacman leidt de drie dagen durende vlucht met de naam Inspiration4.

De vier passagiers van Inspiration4 worden gelanceerd in een door SpaceX ontworpen Crew Dragon-capsule. Deze capsule werd vorig jaar ook gebruikt tijdens de eerste bemande vlucht van het ruimtevaartbedrijf naar het internationale ruimtestation (ISS). De capsule zal door de Falcon 9-raket van SpaceX in een baan om de aarde worden gebracht, waarna de passagiers na enkele dagen weer terugkeren naar de aarde.

De capsule is voor deze reis aangepast. Het gedeelte waarmee ze zich koppelde aan het ruimtestation, is vervangen door een grote glazen koepel. Zo kunnen de passagiers tijdens de reis de aarde bewonderen, schrijft The Verge.

Isaacman, de leider van de vlucht, is een voormalige straaljagerpiloot en is momenteel directeur van betalingsbedrijf Shift4. Met de reis hoopt Isaacman geld op te halen voor St. Jude-kinderziekenhuis in de Amerikaanse stad Memphis. Hij doneerde zelf 100 miljoen dollar (84,6 miljoen euro).

Naast Isaacman nemen drie anderen deel aan de ruimtereis. Een van hen is de Amerikaanse Hayley Arceneaux, die werkzaam is in het St. Jude-kinderziekenhuis. Zij wordt de eerste persoon in de ruimte met een prothese. Ze heeft metalen spijlen in haar been, vanwege een tumor die ze als kind had.

De andere deelnemers zijn Sian Proctor en Christopher Sembroski. Eerstgenoemde wilde ooit astronaut voor NASA worden, maar viel af tijdens een selectieperiode. Sembroski is aardrijkskundedocent op een school in de Amerikaanse stad Phoenix. Ze mag mee omdat ze een wedstrijd heeft gewonnen van het bedrijf van Isaacman, waarbij ze met Swift4 een website moest bouwen.

Anders dan eerder ruimtetoerisme

De vlucht vertrekt vanaf het Kennedy Space Centre in de Amerikaanse staat Florida en verschilt van het soort ruimtetoerisme dat tot nu toe werd aangeboden door concurrenten Blue Origin (van Jeff Bezos) en Virgin Galactic (van Richard Branson), waarbij de aanwezige passagiers niet enkele dagen, maar enkele minuten in de ruimte verbleven.

Het is de bedoeling dat de Falcon 9-raket in de nacht van woensdag op donderdag rond 2.00 uur Nederlandse tijd vertrekt. Mochten weersomstandigheden het opstijgen onmogelijk maken, kan worden uitgeweken naar een ander moment, schrijft de organisatie op haar website.