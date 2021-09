Twee mannen zijn dinsdag door de rechtbank Utrecht veroordeeld tot celstraffen en een werkstraf vanwege het stelen van persoonsgegevens uit coronadossiers. De GGD-gegevens zijn te koop aangeboden via de app Telegram.

Mohammed Z. (21) uit Heiloo is veroordeeld tot tien maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk. Amin L. (23) uit Alblasserdam kreeg een celstraf van 60 dagen opgelegd, waarvan 34 dagen voorwaardelijk. Daarnaast krijgt hij een taakstraf van 180 uur. Z. hoeft niet meer de gevangenis in, want zijn straf is gelijk aan zijn voorarrest.

Z. keek bij 101 mensen onrechtmatig in de dossiers. In 62 gevallen maakte hij foto's van persoonsgegevens. Ook stond op zijn laptop een Excel-bestand met gegevens van nog eens 36 personen. De politie kwam de man op het spoor nadat hij 230 advertenties op verschillende socialemediakanalen en berichtendienst Telegram had geplaatst waarin hij de gegevens te koop aanbood.

L. - die Z. overigens niet kent - verkocht geen informatie, maar zocht vooral naar gegevens van bekende Nederlanders als Badr Hari, Lil Kleine en John van den Heuvel. Ook bekeek hij dossiers van Jesse Klaver en ex-vriendinnen.

Hij stuurde de gegevens van vier bekende Nederlanders via WhatsApp door naar een vriend. De rechtbank rekende het L. zwaar aan dat hij ook de gegevens van twee misdaadjournalisten verspreidde, van wie bekend is dat zij ernstig worden en werden bedreigd. "Juist bij deze personen brengt het inzien en verspreiden van hun persoonsgegevens extra veiligheidsrisico's met zich mee", aldus de rechtbank.

De twee verdachten werkten vanuit huis bij een callcenter dat de GGD gebruikt voor het maken van afspraken en hadden daardoor toegang tot het systeem. Volgens de rechtbank hadden ze alleen mogen kijken in de dossiers van mensen met wie ze op dat moment contact hadden. Dat ze ook in andere dossier hebben zitten neuzen, beschouwt de rechtbank als computervredebreuk.