Twitter treedt niet op tegen een tweet waarin zangeres Nicki Minaj schrijft dat ze iemand kent die onvruchtbaar is geworden door een coronavaccin. De tweet is niet in strijd met de regels van het sociale medium, laat een woordvoerder van het platform weten aan The Verge.

In de tweet schrijft Minaj dat haar volgers goed moeten nadenken over het nemen van een vaccin tegen het coronavirus. De persoon over wie ze schrijft zou namelijk opgezwollen testikels hebben gekregen na het krijgen van een coronavaccin.

Vervolgens zou de persoon in kwestie onvruchtbaar geworden zijn. Of er een verband is vast te stellen tussen het vaccin en de onvruchtbaarheid waarover Minaj schrijft, is echter onbekend.

Dat Twitter niet optreedt tegen de tweet, is opmerkelijk. Twitter is namelijk in maart al begonnen met het labelen van misinformatie over coronavaccins. Het CDC, een Amerikaanse organisatie vergelijkbaar met het Nederlandse RIVM, schrijft dat er duidelijk geen wetenschappelijk verband is tussen onvruchtbaarheid en coronavaccinatie.

Waarom de tweet buiten het desinformatielabel van het sociale medium valt, is onduidelijk.