Zuid-Korea heeft Google een boete opgelegd van 207 miljard won (bijna 150 miljoen euro). De techgigant zou zijn machtspositie hebben misbruikt door ontwikkelaars van andere besturingssystemen te belemmeren.

Het Android-besturingssysteem van Google heeft momenteel het grootste gedeelte van de smartphonemarkt in handen. De Korea Fair Trade Commission (KFTC) vindt dat Google zijn marktpositie heeft gebruikt om te voorkomen dat smartphonemakers, zoals Samsung, besturingssystemen gebruiken die zijn ontwikkeld door concurrenten.

Volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap heeft de commissie ook gezegd dat Google smartphonemakers heeft verplicht om akkoord te gaan met een zogenoemde antifragmentatieovereenkomst. Daarin stond onder andere dat smartphonemakers geen Android-vorken (variaties op het Android-besturingssysteem) mochten gebruiken.

Google meldt in een verklaring dat het van plan is om in beroep te gaan tegen de uitspraak.