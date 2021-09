Apple heeft een belangrijke software-update uitgebracht vanwege een kwetsbaarheid in het besturingssysteem iOS. Hackers zouden met Pegasus-spyware toegang kunnen krijgen tot berichtenapp iMessage, zelfs als gebruikers niet op een link of bestand klikken, ontdekte onderzoeksbureau Citizen Lab.

Volgens Citizen Lab wordt de kwetsbaarheid misbruikt door het Israëlische cyberspionagebedrijf NSO Groep, dat met zogenoemde Pegasus-spyware de berichtenapp kan overnemen op iPhones, Mac-computers en Apple Watches.

Citizen Lab ontdekte dat de iPhone van een Saoedische activist al meer dan een half jaar was geïnfecteerd met deze spyware. Volgens het onderzoeksbureau hebben gebruikers meestal niet door dat ze zijn gehackt, omdat de toestellen geïnfecteerd raken zonder dat gebruikers op frauduleuze links hebben geklikt.

De software zou onder andere de camera en microfoon van een gebruiker kunnen inschakelen. Ook zou het berichten kunnen versturen. "De spyware kan alles wat een iPhone-gebruiker kan doen op zijn toestel en meer", zei een onderzoeker van Citizen Lab.

Volgens beveiligingsexperts hoeven de meeste Apple-gebruikers zich echter geen zorgen te maken, omdat dergelijke aanvallen meestal zeer gericht zijn. Toch roept Apple gebruikers op de software-update zo snel mogelijk uit te voeren.

NSO bevestigt noch ontkent achter de spyware te zitten. "We blijven inlichtingendiensten over de hele wereld voorzien van levensreddende technologieën om terreur en misdaad te bestrijden", aldus het bedrijf in een verklaring tegen persbureau Reuters.