Chinese techbedrijven moeten stoppen met het blokkeren van links naar sites van hun concurrenten. Dat heeft het Chinese ministerie van Industrie en Informatietechniek maandag geoordeeld.

Veel Chinese techbedrijven, waaronder Tencent, Alibaba en ByteDance, hebben het consumenten lange tijd onmogelijk gemaakt om via links door te gaan naar sites van de concurrentie. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om via berichtenapp WeChat (Tencent) een filmpje te delen van Douyin, een TikTok-achtige app van moederbedrijf ByteDance. Ook staat Alibaba het gebruikers niet toe te betalen met WeChat Pay op shoppingsites Taobao en T-mall (Tencent).

Volgens een woordvoerder Zhao Zhiguo zijn dergelijke acties slecht voor de gebruikerservaring op de platforms, schaden ze de rechten van gebruikers en brengen ze het marktevenwicht in gevaar. Meerdere gebruikers zouden klachten hebben ingediend bij het ministerie over vergelijkbare praktijken, nadat het in juli een onderzoek had geopend naar de manier van handelen van de techbedrijven.

Zowel Tencent als Alibaba zeiden de acties van het ministerie te steunen. Wat de bedrijven precies moeten veranderen en per wanneer, is niet bekendgemaakt. Wat het ministerie doet wanneer de bedrijven zich niet aan de nieuwe regels houden, blijft ook onbekend.