Een Amerikaanse rechter oordeelde vrijdag dat Apple ontwikkelaars moet toestaan hun eigen betaalsysteem te gebruiken buiten de App Store om. Maar hoe zit dat nou precies? Vier vragen en antwoorden over de zaak.

1. Waar gaat de zaak over?

Het conflict begon in augustus vorig jaar, toen Apple de game Fortnite uit de App Store haalde. Veel ontwikkelaars die apps aanbieden in de App Store, betalen per verkoop 30 procent aan Apple en houden 70 procent zelf. Omdat Epic dat percentage te hoog vond, besloot het een eigen betaalsysteem in Fortnite te gebruiken om de commissie te omzeilen.

Dat was tegen de regels van Apple, waarna de techgigant Fornite uit de App Store verwijderde. Epic beschuldigde Apple vervolgens van monopolistisch gedrag en sleepte het bedrijf voor de rechter. Volgens de gameontwikkelaars is de commissie van 30 procent te hoog, maar kunnen ontwikkelaars niet anders, omdat de App Store de enige manier is om apps aan te bieden aan iPad- en iPhone-bezitters.

2. Wat heeft de rechter nu geoordeeld?

De rechter oordeelde vrijdag dat Apple ontwikkelaars moet toestaan hun eigen betaalsysteem te gebruiken, maar dat hoeft alleen buiten de App Store om. Dat betekent dat ontwikkelaars nog altijd geen eigen betaalsystemen mogen gebruiken in hun apps, maar wel mogen linken naar een betaaloptie daarbuiten, bijvoorbeeld de website van de ontwikkelaar.

De uitspraak is goed nieuws voor ontwikkelaars: zij kunnen, zodra de nieuwe regels ingaan, de 30 procent commissie die Apple rekent omzeilen door een link naar hun eigen website in de app te plaatsen. Vooralsnog is niet duidelijk of de nieuwe regels alleen gaan gelden voor ontwikkelaars van games of voor alle soorten apps. Apple verwacht daar de komende maanden meer duidelijkheid over te krijgen. Volgens de techgigant is ook nog niet bekend wanneer de nieuwe regels precies ingaan.

3. Hoe zit het met de zogenoemde mededingingswet?

Epic Games beschuldigde Apple van illegaal monopoliegedrag, maar daar ging de rechter niet in mee. Volgens de rechter heeft de gameontwikkelaar niet voldoende onderbouwd waarom er sprake van een monopolie is. Epic stelde dat de mobiele gamemarkt een relevante markt is en dat Apple 55 procent van deze markt beheerst.

Volgens de rechter was dat echter niet voldoende bewijs om te concluderen dat Apple zich schuldig heeft gemaakt aan monopolistisch gedrag. De rechter vond 55 procent niet abnormaal hoog en bovendien nemen andere partijen momenteel ook stappen op de mobiele gamemarkt. Epic Games had volgens de rechter meer aandacht moeten besteden aan het onderwerp.

4. Hoe hebben Apple en Epic Games op de uitspraak gereageerd?

Volgens Apple is die uitspraak rond monopoliegedrag een "grote overwinning" voor het bedrijf. De uitspraak betekent echter wel dat er een flinke hap wordt genomen uit de winstgevendheid van de App Store. Volgens analisten brengt de App Store meer dan 20 miljard dollar (17 miljard euro) per jaar binnen met een winstmarge van meer dan 75 procent.

Epic Games gaat in beroep tegen de uitspraak. "De uitspraak van vandaag is geen overwinning voor ontwikkelaars of consumenten. Epic strijdt voor eerlijke concurrentie tussen in-appbetaalmethoden en appwinkels", schreef Epic Games-topman Tim Sweeney vrijdag op Twitter.