T-Mobile biedt Datavrije Muziek niet meer aan aan nieuwe klanten van mobiele abonnementen. Met de optie konden klanten muziek streamen, zonder dat dataverkeer van de streamingdiensten van hun databundel werd afgetrokken. Voor bestaande klanten met Datavrije Muziek verandert er niks.

De telecomprovider zegt dat Datavrije Muziek om meerdere redenen uit nieuwe abonnementen komt te vervallen. Zo wordt het moeilijker om het streamen van muziek datavrij aan te bieden, omdat muziekstreamingdiensten zoals Spotify hun portfolio's uitbreiden. Naast muziek zijn er bijvoorbeeld ook podcasts en audioboeken te vinden.

Ook zouden maar weinig klanten met een databundel van 10 GB per maand of hoger Datavrije Muziek als belangrijkste reden zien om voor het abonnement te kiezen.

Datavrije Muziek werd in 2016 door T-Mobile geïntroduceerd. De provider kwam daarvoor onder meer vanuit de toezichthouder ACM onder vuur te liggen, omdat het volgens de wet rond netneutraliteit niet toegestaan is om zulke opties aan te bieden. Maar omdat de Europese wetgeving deze vorm van zerorating niet verbood, waarbij bepaalde diensten buiten een bundel kunnen vallen, mocht T-Mobile Datavrije Muziek blijven aanbieden.

Ook in Duitsland kreeg toezichthouder gelijk

Overigens bepaalde het Europese Hof eerder deze maand in een andere, Duitse zaak dat zerorating niet mag. De Duitse telecomwaakhond BNetza spande een rechtszaak aan tegen Vodafone en Telekom Deutschland, omdat zij diensten buiten databundels aanboden. Daarbij kreeg de toezichthouder gelijk.

Een woordvoerder van T-Mobile laat aan NU.nl weten dat die uitspraak niet van toepassing was voor deze zaak en dus ook niet bijdroeg aan het stoppen van Datavrije Muziek in Nederland voor nieuwe klanten.

T-Mobile kondigde overigens ook veranderingen aan in de databundels. De provider biedt in plaats van abonnementen met 5 GB en 10 GB nu bundels aan met 8 GB en 15 GB. De prijzen (18,50 euro per maand voor 8 GB data en 21,50 euro per maand voor 15 GB) veranderen niet.