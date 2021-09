De populaire muziekbot Rythm, waarmee Discord-gebruikers liedjes van YouTube-video's kunnen afspelen, moet ermee stoppen. YouTube heeft een sommatie naar de makers gestuurd om dat af te dwingen, schrijft The Verge. De bot zou op Discord door 560 miljoen mensen gebruikt worden.

YouTube wil dat Rythm binnen zeven dagen stopt met zijn Discord-bot. Yoav Zimet, de maker van de bot, zegt ermee akkoord te gaan en op 15 september de dienst te beëindigen. Toen YouTube de maker van de soortgelijke bot Groovy onlangs sommeerde te stoppen, zei Zimet nog niet van plan te zijn om met Rythm te stoppen.

"We wisten wel dat dit uiteindelijk zou gebeuren", zegt hij tegen The Verge. "Dat Groovy laatst een sommatie kreeg, betekende dat het vroeg of laat zou gebeuren. Waarschijnlijk krijgen alle muziekbots de komende weken een brief en waarschijnlijk zullen ze allemaal stoppen."

Rythm is een van de populairste muziekbots op Discord. De bot staat op ruim twintig miljoen Discord-servers geïnstalleerd.