Virgin Galactic heeft zijn eerste onderzoeksruimtevlucht uitgesteld, vanwege een mogelijke productiefout in een onderdeel van het systeem voor vluchtbesturing. Dat schrijft Business Wire.

De missie, die bekendstaat als Unity 23, zou eigenlijk eind september of begin oktober moeten plaatsvinden. De lancering is enkele weken vertraagd en staat nu op zijn vroegst gepland voor halverwege oktober.

Het ruimtevaartbedrijf werd gewaarschuwd door een leverancier. Het is niet bekend of er daadwerkelijk een fout in het systeem zit en of er reparaties nodig zijn. De vlucht wordt uit voorzorg uitgesteld.

Voor de vlucht werkt Virgin Galactic samen met de Italiaanse luchtmacht. Tijdens de missie gaan bemanningsleden van de luchtmacht onderzoek doen naar het moment dat wordt overgeschakeld van zwaartekracht naar gewichtloosheid en de effecten daarvan "op mensen en de omgeving".

Ook onderzoek naar eerste bemande testvlucht

Het ruimtebedrijf zegt dat het uitstellen van de vlucht niets te maken heeft met onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA naar een bemande testvlucht van Virgin Galactic. In juli zat Virgin-eigenaar Richard Branson aan boord van een ruimtevaartuig waarmee hij naar de rand van de ruimte vloog om vervolgens weer op aarde te landen.

Tijdens het opstijgen zou het vaartuig zijn afgeweken van het oorspronkelijke plan en een tijdje buiten het aangewezen luchtruim hebben gevlogen. Virgin Galactic mag als gevolg daarvan niet opstijgen met zijn SpaceShipTwo-ruimtevaartuig totdat de autoriteiten een uitspraak hebben gedaan.