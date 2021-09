Epic Games, de maker van het populaire schietspel Fortnite, gaat in beroep tegen de uitspraak in de rechtszaak tegen Apple rond het gebruik van de App Store. De ontwikkelaar vindt dat Apple antitrustwetten heeft gebroken, maar daar ging de rechter niet in mee.

"De uitspraak van vandaag is geen overwinning voor ontwikkelaars of consumenten. Epic strijdt voor eerlijke concurrentie tussen in-appbetaalmethoden en appwinkels", schrijft Epic Games-topman Tim Sweeney vrijdag op Twitter.

Apple moet nu de eigen betaalsystemen van appontwikkelaars in de App Store toestaan. Wel blijft de commissie van 30 procent bestaan die Apple vraagt voor alle verkopen van apps, abonnementen en aankopen via de App Store.

Epic vindt die commissie te hoog en "oneerlijk". Volgens de spelontwikkelaar is de App Store de enige manier voor appontwikkelaars om hun software aan te bieden aan iPad- en iPhone-bezitters.

Ook kan Apple nog steeds andere appwinkels weren uit de App Store en staat het bedrijf het downloaden van apps buiten zijn eigen appwinkel (sideloading) niet toe.

Het conflict tussen Apple en Epic Games begon in augustus vorig jaar. Omdat Epic de commissie te hoog vond, besloot de ontwikkelaar een eigen betaalsysteem in het schietspel te zetten om de commissie te omzeilen. Dat was tegen de regels van Apple, waarna Fortnite uit de App Store werd gehaald. Daarop klaagde Epic Apple aan.