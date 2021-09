Google gaat in de komende weken een 'donker thema' toevoegen aan de desktopversie van zijn zoekmachine, laat het bedrijf vrijdag weten. Hiermee kunnen gebruikers de achtergrondkleur van de voorpagina veranderen van wit naar zwart.

De zogeheten nachtmodus is al beschikbaar voor enkele webbrowsers, waaronder Firefox en Microsoft Edge, en wordt binnenkort toegevoegd aan de andere webbrowsers. Het donkere thema is rechts onderin te vinden onder het kopje 'Instellingen' op de voorpagina of onder het tandwieltje rechts bovenaan de zoekresultatenpagina.

Google heeft de functie sinds afgelopen februari getest. De Google Search-smartphoneapp heeft al sinds vorig jaar een donker thema.

Een nachtmodus zorgt voor minder (fel) wit op het scherm van telefoons, monitors en tablets. Op die manier straalt het scherm minder licht uit, wat in sommige gevallen, bijvoorbeeld tijdens concerten of in een donker vliegtuig, prettig kan zijn. Zo is het licht minder storend voor mensen in de omgeving.

Ook zou het op telefoons met een oledscherm ervoor zorgen dat de accu langer meegaat op een volle lading, omdat pixels bij een zwarte weergave helemaal worden uitgeschakeld.