Streamingplatform Twitch heeft een rechtszaak aangespannen in de Amerikaanse staat Californië tegen twee gebruikers wegens haatzaaien, schrijft WIRED donderdag. De twee zouden duizenden botaccounts hebben gebruikt om streamers in de chat lastig te vallen met racistische, homofobe en andere discriminerende tekstberichten.

Het kwetsende taalgebruik en het gebruik van botnetwerken gaat tegen de regels van Twitch in, zegt de site. "We willen met deze aanklacht de individuen achter deze aanvallen en de software die ze gebruikten in kaart brengen. Daarnaast willen we een einde maken aan deze verachtelijke aanvallen tegen leden van onze gemeenschap", zegt een woordvoerder van Twitch in een reactie aan WIRED.

Er is nog weinig bekend over de identiteit van de twee gebruikers, die online bekendstaan als Cruzzcontrol en CreatineOverdose. Ze zouden respectievelijk uit Nederland en Oostenrijk komen. De twee waren al eerder verbannen van Twitch, maar maakten nieuwe accounts aan om de ban te omzeilen. Volgens Twitch stuurden ze enorme botnetwerken aan, die uit duizenden nepaccounts bestaan, om hate raids uit te voeren.

Bij hate raids wordt een functie op Twitch misbruikt om een grote hoeveelheid nepaccounts naar een kanaal te sturen waarop een livestream wordt uitgezonden. Die accounts plaatsen vervolgens op grote schaal kwetsende berichten in het chatkanaal, zoals racistische uitingen of hakenkruizen.

De juridische stap van Twitch volgt op een staking van honderden streamers begin september. Ze besloten om een dag niet uit te zenden, om aandacht te vragen voor het groeiende aantal hate raids op Twitch. Ook werden gebruikers opgeroepen die dag geen streams via het platform te bekijken. Volgens de stakers zijn vooral minderheden als lhbtiq+ doelwit van de aanvallen.