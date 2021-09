WhatsApp heeft vrijdag een functie uitgerold waarmee gebruikers de back-ups van hun gespreksgeschiedenis van eind-tot-eindversleuteling kunnen voorzien. Gebruikers die de versleuteling toepassen hebben als enigen toegang tot hun back-upcloud, meldt de berichtendienst.

Normaal gesproken zitten de back-ups achter een wachtwoord dat wordt beheerd door WhatsApp. De back-ups van je gespreksgeschiedenis worden door WhatsApp op Google Drive of iCloud gezet. Deze mogen alleen door de chatdienst, Google of Apple worden ingezien als de gebruiker daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft.

Het wachtwoord dat je met de nieuwe functie aanmaakt, wordt met niemand gedeeld, schrijft WhatsApp. Dit betekent dat alleen de gebruiker het wachtwoord kan weten. Een nadeel hiervan is dat als de gebruiker zijn wachtwoord kwijtraakt of vergeet, hij geen toegang meer heeft tot zijn back-ups in de cloud.

De functie is eerder dit jaar getest en is nu beschikbaar voor alle smartphones. Het was al mogelijk om niet-opgeslagen gesprekken te versleutelen, waardoor alleen de verzender en ontvanger de berichten kunnen lezen.

WhatsApp kan wel gerapporteerde berichten doorsturen en laten inzien door deskundigen bij Facebook. Zij hebben alleen toegang tot de doorgestuurde berichten, de rest van de chatgeschiedenis is ook voor hen nog steeds ontoegankelijk.