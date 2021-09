De Marsverkenner Perseverance-rover heeft een tweede monster van Mars-gesteente genomen en een eerste analyse van de vangst uitgevoerd, zei het Amerikaanse ruimteagentschap NASA vrijdag. De monsters zijn "waarschijnlijk vulkanisch met hints van zouten die oud water kunnen bevatten", twitterde NASA.

Maandag had Perseverance al het eerste monster van Mars-gesteente te pakken, genaamd Montdenier. Twee dagen later werd uit hetzelfde gesteente het tweede monster gehaald, zo werd zaterdag bekend. Het tweede monster heeft de naam Montagnac gekregen en zal net als Montdenier in een speciaal containerbuisje worden bewaard.

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie wil middels Perseverance bewijs vinden dat er microben op de rode planeet hebben geleefd. De zeswielige Marsverkenner landde eind februari in een krater op de planeet, na een ontwikkelingsprogramma van acht jaar dat zo'n 2,12 miljard euro kostte.

Zijn werkgebied is de krater Jezero waar miljarden jaren geleden, toen op Mars water zou hebben gestroomd, mogelijk een rivier in een meer uitmondde. De verkenner is uitgerust met meer dan twintig camera's en een boor.