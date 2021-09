Brussels Airport gaat proeven doen met drones om vogels weg te houden van de start- en landingsbanen. Normaal gesproken zijn de vliegende apparaten streng verboden op en in de buurt van het vliegveld.

De drones worden gebruikt om de aanwezige vogels in kaart te brengen, hun doen en laten in de gaten te houden en ze zo nodig uit de buurt te jagen van de vliegtuigen.

De drones moeten dienen als extra hulpmiddel van de Bird Control Unit die zich bezighoudt met voor het vliegverkeer mogelijk gevaarlijke vogelbewegingen. Omdat het luchthaventerrein zeer uitgestrekt is, kan een drone mooi overzicht houden in gebieden die per auto moeilijker bereikbaar zijn. Bovendien zijn de drones uitgerust met een luidspreker die geluiden van roofvogels nabootst en zo als natuurlijk afschrikmiddel fungeren.

Regelmatig komen vogels terecht in de motoren van een vliegtuig. In juli nog maakte een toestel van Brussels Airlines, met succes, een voorzorgslanding nadat de piloot kort na het opstijgen van Brussels Airport had gemerkt dat een vogel in één van de motoren was gevlogen. Hij nam het zekere voor het onzekere en onderbrak meteen de vlucht.

Tijdens de testdagen zullen de drones volgens een woordvoerder alleen op een veilige afstand van de vliegtuigen en tussen het opstijgen en landen door worden ingezet.