Onlangs kwam naar buiten dat Chinese gamebedrijven geweld en seks uit hun games moeten halen. Ook de tijd die Chinese kinderen aan games mogen besteden wordt door de overheid gecontroleerd. Wat doet China nog meer om gamen onder jongeren te beperken en verslaving tegen te gaan? NU.nl zet een aantal maatregelen op een rijtje.

De Chinese autoriteiten begonnen hun aanval op de gamesector in augustus, maar er gelden al langer strenge regels voor minderjarigen. Zo is het in het land al langere tijd verplicht dat spelers zich onder hun echte naam registreren bij gamebedrijven. Ook moeten alle games eerst langs een toezichthouder voor ze op de markt komen.

Daarnaast zijn in-gameaankopen voor kinderen beperkt. Minderjarigen mogen namelijk pas aankopen doen als ze acht jaar of ouder zijn. Het aankoopbedrag voor kinderen onder de zestien jaar mag niet hoger zijn dan 25 euro.

Leeftijdscontrole met gezichtsherkenning

Sinds 2019 is het daarnaast al verboden dat kinderen 's nachts online gamen. De grootste Chinese gamemaker Tencent heeft een tool ontwikkeld om hierop toe te zien. Het systeem heet Midnight Patrol en het controleert de leeftijd van gamers via gezichtsherkenning. Deze herkenning checkt met een camera of kinderen niet te jong zijn. Het systeem wordt gebruikt bij zo'n zestig (mobiele) games. Ziet het bedrijf dat een kind in de nacht een van hun spellen speelt, dan wordt de speler van het netwerk verwijderd.

De tijd die kinderen nog mogen besteden aan online games is daarnaast onlangs beperkt. Het Chinese persbureau Xinhua schreef in augustus dat kinderen alleen nog online mogen gamen op vrijdagen, feestdagen en in weekenden tussen 20.00 uur en 21.00 uur. Dit komt in totaal neer op drie uur speeltijd per week.

Ook deze maatregel wordt gecontroleerd. Gamemakers moeten de identiteit van jonge gamers nagaan wanneer er door de gamers wordt ingelogd. Ook moeten de bedrijven antiverslavingsaspecten toevoegen aan hun games. De autoriteiten zien erop toe dat de gamemakers de controles uitvoeren.

The Guardian schrijft dat de beperkingen van invloed zullen zijn op het gedrag van investeerders in de Chinese game-industrie. Tencent heeft onlangs aangegeven dat het bedrag dat wordt verdiend aan minderjarigen maar een klein deel is van de totale omzet van het Chinese gamebedrijf.

Geen seks en geweld

Als laatste kwam onlangs naar buiten dat uitgevers in China strenger naar hun games moeten kijken. De Chinese autoriteiten maakten bekend dat de bedrijven "obscene en gewelddadige inhoud" uit hun games moeten verwijderen. Verder is "ongezonde inhoud zoals verering van geld of verwijfdheid" niet langer welkom. Homoseksualiteit bevindt zich in China nog altijd in de taboesferen.

Ook deelden de autoriteiten mee dat de bedrijven minder de nadruk moeten leggen op het maken van winst. Chinese gamemakers moeten deze nieuwe maatregelen wederom gaan handhaven. Het is nog niet bekend op welke games de regels van toepassing zijn.