Spotify heeft een nieuwe functie uitgebracht die gebruikers helpt bij het opdoen van inspiratie voor afspeellijsten. De nieuwe Enhance-functie wordt beschikbaar voor alle Premium-gebruikers van de muziekdienst, zo schrijft het bedrijf.

Met de nieuwe functie richt het bedrijf zich op luisteraars die op zoek zijn naar nieuwe muziek en hulp kunnen gebruiken bij het samenstellen van afspeellijsten. De functie doet aanbevelingen op basis van de toon en stemming van de al aanwezige nummers in een afspeellijst. Vervolgens voegt de functie nieuwe, bijpassende nummers toe.

De aanbevolen nummers verschijnen tussen de al aanwezige nummers in een afspeellijst. Bij tevredenheid kan de gebruiker beslissen een bijpassend nummer toe te voegen door op een plusteken te drukken.

Het goedgekeurde nummer verschijnt vervolgens permanent in de afspeellijst. Gebruikers kunnen er zelf voor kiezen de optie aan en uit te zetten voor verschillende lijsten door bovenaan de lijst op "Enhance" te drukken.

De functie wordt uitgerold in Nederland en verschijnt de komende tijd ook in andere landen. De functie wordt geleidelijk uitgerold, wat ervoor zorgt dat deze nog niet voor iedereen direct te gebruiken is.