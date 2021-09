Twitter heeft een nieuwe functie geïntroduceerd die het voor ontwikkelaars mogelijk maakt botaccounts te voorzien van een label. De labels moeten gebruikers duidelijk maken dat ze te maken hebben met een computergestuurd account, zo schrijft het bedrijf op een ondersteuningspagina.

Ontwikkelaars van botaccounts kunnen ervoor kiezen het label aan hun account toe te wijzen. De nieuwe functie is niet verplicht en wordt niet door Twitter zelf aan accounts toegevoegd. Twitter zegt wel botaccounts te blijven weren waarvan duidelijk is dat ze desinformatie verspreiden.

Het bedrijf doelt met het label op bots die bijvoorbeeld informatie verspreiden over musea, vaccinatie-updates of seismische activiteit. Het label verschijnt op een account onder de gebruikersnaam van het profiel.

De optie is door Twitter ontwikkeld omdat het medium na onderzoek concludeerde dat gebruikers duidelijker willen zien of ze te maken hebben met een computergestuurd account. Het bedrijf hoopt dat het label ervoor zorgt dat gebruikers meer vertrouwen krijgen in de nieuwe, goedgekeurde botaccounts.

De BBC schrijft dat Twitter van plan is de functie voor alle ontwikkelaars van dergelijke accounts aan het einde van het jaar uit te rollen. Momenteel wordt de functie getest door een klein aantal accounts.