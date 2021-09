Epic Games trekt de stekker uit Houseparty, de videochatapp die aan het begin van de coronacrisis razend populair werd. Houseparty werkt tot oktober, maar is per direct uit de appwinkels gehaald, meldt het bedrijf donderdag.

De app wordt volgens Epic Games gesloten omdat het team van ontwikkelaars andere dingen gaat doen. "Ze werken aan nieuwe manieren om sociale interacties te introduceren binnen de Epic Games-familie", schrijft het bedrijf. "Daarom kunnen we de app of gebruikers niet langer de aandacht schenken die het verdient."

Houseparty is per direct uit de appwinkels van Apple en Google gehaald. De mensen die de app al hadden geïnstalleerd, kunnen deze tot oktober blijven gebruiken. Een specifieke datum voor het stoppen van Houseparty is niet bekend.

Epic Games zegt dat tientallen miljoenen mensen gebruik hebben gemaakt van Houseparty sinds de app in 2016 werd uitgebracht. De app werd aanvankelijk gemaakt door de makers van livestreamapp Meerkat, maar werd in 2019 overgenomen door Epic Games, de maker van Fortnite.

Tijdens de lockdown bleek Houseparty een zeer populaire app voor mensen die elkaar op afstand wilden zien. Met de app was het niet alleen mogelijk om te videobellen, maar ook om spelletjes te spelen. Houseparty voerde aan het begin van corona de toplijstjes aan in de appwinkels. Hoeveel gebruikers Houseparty nu nog heeft, is niet bekend.