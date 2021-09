Facebook en Ray-Ban brengen een slimme bril op de markt genaamd Ray-Ban Stories. Daarmee kunnen gebruikers onder andere foto's en video's maken en bellen.

De bril krijgt onder andere twee 5 megapixel-camera's aan de voorkant van het montuur. Door 'Hé Facebook, neem een foto' te roepen, kun je zonder handen foto's en video's maken. Wanneer er beelden worden gemaakt, gaat er een ledlampje branden. Met de Facebook View-app is het mogelijk om deze foto's en video's gemakkelijk te delen via onder andere Facebook, Instagram of WhatsApp.

Daarnaast krijgt het apparaat ingebouwde audio. Door bluetooth en een audioset met drie microfoons kunnen gebruikers muziek of podcasts vanuit apps op hun telefoon beluisteren. Ook is het mogelijk om met de bril telefoontjes te beantwoorden.

De bril is verkrijgbaar vanaf 329 euro en komt in twintig verschillende combinaties van monturen (de modellen Wayfarer, Round en Meteor) en glazen. Er zijn ook gepolariseerde glazen, meekleurende glazen en glazen op sterkte beschikbaar. In Nederland zijn de brillen niet verkrijgbaar in de winkel, maar ze kunnen wel online worden besteld.