Twitter is in Turkije gestart met een proef waarbij gebruikers op tweets kunnen reageren met een aantal emoji's.

Twitter wil het voor mensen makkelijker maken om te laten zien hoe ze zich voelen door emoji's te gebruiken. Bij de proef in Turkije gaat het alleen om de volgende emoji's: 😂,🤔,👏, 😥 en ❤️. Het gebruik van emoji's zou leiden tot betere expressie en deelname aan publieke conversatie.

Het gebruik van emoji's staat al langer op de wensenlijst van Twitter. In maart van dit jaar peilde het socialemediabedrijf al de mening van gebruikers over de mogelijkheid om te reageren met Facebook-achtige emoji's. Ook werd onderzocht of twitteraars behoefte hebben aan groene en rode knoppen, waarmee gebruikers kunnen laten zien of ze het met een tweet eens of oneens zijn. Twitter-gebruikers bleken het niet fijn te vinden als de rode knop werd gebruikt.

"Hoewel 'frustratie' en 'woede' ook veel voorkomende emoties zijn die mensen voelen tijdens het lezen van Tweets, en sommige mensen willen uitdrukken dat ze het niet eens zijn met Tweets, nemen we deze op dit moment niet op als emoji-reacties", vertelt Twitter aan TechCrunch.

De komende dagen zal de nieuwe functie in heel Turkije worden uitgerold op iOS, Android en desktop. Op basis van de reacties van gebruikers kan Twitter de beschikbaarheid van de test uitbreiden naar andere regio's. Vorig jaar voegde Twitter bij directe berichten al de mogelijkheid toe om een aantal emoji's te gebruiken.