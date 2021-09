iRobot heeft een nieuwe versie van zijn Roomba-robotstofzuiger aangekondigd. Het nieuwe apparaat zou in staat zijn uitwerpselen van huisdieren te herkennen en deze te vermijden, zo schrijft het bedrijf.

De nieuwe Roomba j7+ is in staat om tijdens het stofzuigen om zich heen te kijken en zodoende nieuwe, onbekende objecten te ontwijken. Dit konden voorgaande modellen nog niet, wat in het geval van honden- of kattenpoep voor smerige taferelen kon zorgen.

Om poep te leren herkennen, kreeg de robot duizenden plaatjes van nepdrollen te zien. De robot gaat de uitwerpselen nu absoluut ontwijken, zegt CEO Colin Angle van iRobot tegen TechCrunch.

Plas van huisdieren is voor de robot moeilijker te herkennen met deze technologie. "Er moet toch een bepaald driedimensionaal aspect aan een voorwerp zitten", licht Angle toe. Wel beweert het bedrijf dat de robot toch om plas heen zou rijden.

De nieuwe robot gaat in Nederland 999,99 euro kosten. Ook concurrenten, waaronder Roborock, claimen dat hun stofzuigers uitwerpselen van huisdieren kunnen ontwijken.