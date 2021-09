Onbekenden hebben eerder dit jaar toegang gekregen tot het computernetwerk van de Verenigde Naties. Dat is donderdag bekend geworden via persbureau Bloomberg.

Het incident is ontdekt door beveiligingsonderzoekers van Resecurity die de VN eerder dit jaar al hierover hebben geïnformeerd. Op 5 april van dit jaar zouden de hackers voor het eerst toegang tot de VN-systemen hebben gekregen. Zelfs op 7 augustus zouden ze nog op het netwerk actief zijn geweest.

Hoewel de beveiligingsonderzoekers beweren dat er data vanaf het VN-netwerk is gestolen, beweert de vredesorganisatie dat de hackers alleen screenshots hebben gemaakt.

De hack is vrij eenvoudig uitgevoerd. Dankzij een gestolen gebruikersnaam en wachtwoord van een VN-medewerker wisten hackers in te loggen op een account van projectmanagementsoftware Umoja dat door de VN wordt gebruikt. Vanaf daar drongen de indringers dieper in het netwerk van de Verenigde Naties.

De VN is eerder het doelwit geweest van hackers. In 2018 werd de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) getroffen door een Russische cyberaanval. Het netwerk van de VN werd in augustus 2019 nog aangevallen dankzij een bekende kwetsbaarheid in Microsoft Sharepoint-software.