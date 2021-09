WhatsApp kan gerapporteerde berichten van gebruikers lezen, terwijl de chatapp altijd zegt dat berichten van gebruikers niet door buitenstaanders gelezen kunnen worden. Dat klinkt tegenstrijdig, maar dat is het niet.

Facebook heeft ruim duizend mensen in dienst die kunnen meelezen met berichten van gebruikers, schreef onderzoekssite ProPublica deze week. Het gaat dan om berichten van gebruikers die door anderen zijn gerapporteerd.

Aanvankelijk suggereerde ProPublica dat WhatsApp hiermee de eigen privacybeloftes schond. De dienst van Facebook belooft namelijk altijd dat berichten gebruikmaken van end-to-endencryptie. Dat betekent dat alleen de verzender en ontvanger de berichten kunnen lezen. De versleuteltechniek van WhatsApp zorgt er namelijk voor dat berichten worden omgezet in een reeks willekeurige tekens, waardoor de chats voor buitenstaanders onbegrijpelijk zijn. Zelfs Facebook kan hierdoor niet meelezen, al zou het bedrijf dat willen.

WhatsApp is op een van zijn hulppagina's open over het doorsturen van gerapporteerde berichten: "WhatsApp ontvangt de recentste berichten die door de gerapporteerde gebruiker of groep naar jou zijn verzonden, alsook informatie over je recente interacties met de gerapporteerde gebruiker." Eenzelfde soort bericht krijg je te zien als je een persoon op WhatsApp rapporteert.

Facebook kan niet meelezen, al zou het dat willen

Omdat je deze berichten zelf naar WhatsApp doorstuurt, breekt Facebook zijn beloftes over end-to-endencryptie niet. Als gebruiker kun je altijd berichten doorsturen en in die gevallen kan de ontvanger ze ook gewoon lezen. In dit geval is dat niet anders, omdat Facebook de ontvanger is.

Als mensen worden gerapporteerd, worden de berichten eerst 'gelezen' door een algoritme van Facebook. Die bekijkt of er in de chats mogelijk sprake is van kwalijke zaken zoals spam, haat of kinderporno. Daarna worden de berichten nog eens bekeken door werknemers van Facebook, die oordelen of berichten inderdaad ongepast zijn. Zij hebben alleen toegang tot de doorgestuurde berichten, de rest van de chatgeschiedenis is ook voor hen nog steeds ontoegankelijk.