Microsoft werkt aan een nieuwe functie waarmee mensen een Xbox Series X of S kunnen bedienen met de afstandsbediening van de aangesloten tv. De functie maakt het bijvoorbeeld mogelijk om Netflix te bedienen en door menu's te bladeren, meldt The Verge donderdag.

De nieuwe optie werkt via de HDMI-CEC-verbinding van de Xbox. Daarmee kunnen een televisie en een aangesloten apparaat met elkaar communiceren via de HDMI-verbinding. Dit zorgt ervoor dat een televisie meteen aangaat als de Xbox wordt aangezet. Ook was het al mogelijk het volume van de Xbox te regelen via de afstandsbediening.

Verder hebben gebruikers geen Xbox-controller meer nodig als de console wordt gebruikt om bijvoorbeeld naar video's op YouTube, Netflix of andere streamingdiensten te kijken. Ook kan de gebruiker met de afstandbediening door menu's van de Xbox navigeren. Via de instellingen van de spelcomputer is de optie aan en uit te zetten.

De functie wordt nu nog getest. The Verge verwacht dat die ergens in de komende maanden wordt uitgerold.