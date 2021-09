Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven hebben vrijdag een nieuwe zonneauto gepresenteerd. Daarmee gaan ze 3.000 kilometer door Europa rijden, zonder brandstof of laadpalen te gebruiken.

De studenten deden eerder mee aan de Bridgestone World Solar Challenge in Australië. Die zonneautorace is vanwege het coronavirus afgelast. Drie andere Nederlandse teams uit Groningen, Twente en Delft gaan alsnog racen in Marokko, maar het Eindhovense team heeft een alternatieve uitdaging bedacht.

De 22 studenten hebben het afgelopen jaar aan een nieuwe zonneauto gewerkt. Daarmee gaan ze eind deze maand naar het zuidelijkste puntje van Spanje rijden. Het voertuig heeft een groot zonnepaneel op het dak, waarmee alle energie kan worden opgewekt die nodig is om de reis te kunnen maken.

Onderweg is het de bedoeling om verschillende evenementen te bezoeken en te organiseren over duurzaamheid en mobiliteit, vertelt student Tijn ter Horst van het Solar Team. "We willen mensen laten zien wat er op dit moment al mogelijk is op dit gebied. We willen hen inspireren."





Zo min mogelijk luchtweerstand

De zonneauto valt op door zijn ongebruikelijke vorm. "Het is eigenlijk een soort druppel. Het begint klein, wordt dan groter en de staart is heel spits. We hebben dat op deze manier ontworpen zodat er minder luchtweerstand is. De auto verbruikt dan minder energie."

Overigens kan er niet alleen met het voertuig worden gereden, maar kan er in principe ook in worden geleefd. "Naast het rijden wekt de auto nog zoveel energie op, dat we er ook een keuken en douche in hebben gemaakt. Ook is er een bed om in te slapen. Het is eigenlijk gewoon een klein huisje op wielen."

Reis van 26 dagen

De studenten vertrekken op 19 september en verwachten 26 dagen over hun reis te doen. Het voertuig kan in principe een maximale snelheid van 120 kilometer per uur halen en maximaal 730 kilometer per dag rijden, maar onderweg worden er dus stops gemaakt. De zonneauto heeft plek voor twee personen, dus wisselen de studenten af wie er achter het stuur zit.

Maar wat nou als er onderweg helemaal geen zon is? "In geval van nood is het wel mogelijk om de auto aan te sluiten op een laadpaal. Maar dan moet er wel echt twee weken geen zon zijn, wil dat zover komen. We gaan er niet vanuit dat het nodig is", zegt Ter Horst.