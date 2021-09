RTL Nederland heeft te maken met een cyberaanval, zo meldt RTL Nieuws donderdag. Mogelijk gaat het om ransomware, maar de omvang van de aanval is vooralsnog onduidelijk.

Of er losgeld is geëist, is evenmin bekend. "We zijn het aan het onderzoeken en kunnen daar op dit moment nog niets concreets over zeggen", zegt een woordvoerder van RTL. Er wordt momenteel met cybersecuritybedrijf Fox-IT gewerkt om het gevaar van de digitale aanval af te wenden.

RTL Nederland heeft medewerkers gevraagd om zoveel mogelijk vanuit huis te werken, omdat de aanval is gericht op het netwerk in Hilversum. De uitzendingen op de televisiekanalen van RTL en Videoland ondervinden in ieder geval geen problemen, aldus RTL Nederland.