De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) heeft 4.300 mensen per e-mail gewaarschuwd dat mogelijk een oud wachtwoord van ze in handen van hackers is gevallen.

HAN University of Applied Sciences, zoals de organisatie officieel heet, werd op 1 september het slachtoffer van een hack via een externe server. Bij de aanval is een onbekende hoeveelheid data buitgemaakt. Volgens de HAN beweert de aanvaller onder meer wachtwoorden te hebben gevonden. Voor zover bekend gaat het om verouderde wachtwoorden.

Na onderzoek is de HAN erachter van wie de wachtwoorden zijn uitgelekt. Die 4.300 mensen zijn inmiddels gewaarschuwd. "Tot onze spijt is uit analyse gebleken dat bij het datalek mogelijk ook een of meerdere van jouw wachtwoorden zijn gestolen", schrijft de opleidingsorganisatie. "Het gaat hier om wachtwoorden die jij in de periode vóór 2018 gebruikte voor een van onze online omgevingen."

De HAN adviseert gedupeerden om hun wachtwoorden te wijzigen omdat ze hetzelfde wachtwoord mogelijk ook voor andere doeleinden gebruiken. Ook heeft de aanvaller losgeld geëist, maar de HAN gaat naar eigen zeggen niet in op deze afperspogingen.