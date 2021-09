In een Russisch gedeelte van ruimtestation ISS is het rookalarm afgegaan, meldt ruimtevaartorganisatie Roscosmos. Kosmonauten roken volgens Russische media de geur van verbrand plastic. De werkzaamheden aan het ruimtestation zijn niet verstoord.

De rookgeur zou zijn ontstaan tijdens het opladen van batterijen aan boord van het station. Wat er precies misging, is niet bekend.

Het alarm ging 's nachts af in de Zvezda-module, die dient als leefruimte voor Russische astronauten. De Franse astronaut Thomas Pesquet liet weten dat de geur van verbrand plastic van het Russische deel van het station naar het Amerikaanse deel was overgewaaid. Uit voorzorg is een luchtfilter ingeschakeld om eventuele rook uit de lucht te halen.

Alle systemen van het ISS zouden werken zoals ze moeten, meldt Roscosmos. Later op de dag staat er een ruimtewandeling op het programma. Ondanks het voorval gaat de wandeling gewoon door.