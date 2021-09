Lees de Donald Duck plaatje voor plaatje in een app en zoek afbeeldingen bij gerechten in een menu. Dit zijn de apps van de week.

Cibo

Vrijwel iedereen heeft in een restaurant weleens via Google een gerecht opgezocht, om te zien wat je voorgeschoteld krijgt als je het bestelt. Dat moet makkelijker kunnen, dacht appmaker Jordi Bruin tijdens zijn vakantie in Italië.

Daarom heeft Bruin de app Cibo gemaakt. Met deze app richt je de camera van je smartphone op een menu en tik je het gerecht aan waarvan je wil weten hoe het eruitziet. Vervolgens word je naar een pagina met afbeeldingen gestuurd.

De app heeft geen advertenties, maar je mag maximaal 25 gerechten opzoeken. Daarna moet je eenmalig 1,99 euro betalen om ongelimiteerd te kunnen scannen. De app is alleen voor iOS verkrijgbaar, maar een Android-versie volgt mogelijk later dit jaar.

Download Cibo voor iOS (gratis).

Donald Duck

Donald Duck staat al vele jaren bekend als weekblad, maar nu wordt het tijd voor dagelijkse updates. Niet op papier, maar in een app. Naast het wekelijkse magazine zijn in de app puzzels, moppen en nieuwe strips te vinden.

Het volledige weekblad is in de app te lezen. Dat kan per pagina, maar ook per plaatje. De app is gemaakt in samenwerking met vijfhonderd lezers die hebben laten weten dat per plaatje lezen prettiger is.

Als je met het hele gezin de Donald Duck leest, is het mogelijk om profielen in de app aan te maken. Zo weet iedereen precies welke strips al gelezen zijn en welke nog niet. Als profielfoto kiest iedereen dan een Duckstad-personage.

De app is gratis voor abonnees van Donald Duck, maar het is ook mogelijk om alleen een digitaal abonnement op het weekblad te nemen. Het magazine blijft overigens ook gewoon op papier verschijnen.

Download Donald Duck voor Android of iOS (gratis).

Camo

Je oude smartphone kan dienstdoen als webcam voor je pc. De app Camo was eerder al beschikbaar voor iOS, maar werkt nu ook met Android.

Je moet de app koppelen aan de desktopapp Camo Studio, die verkrijgbaar is voor Windows en macOS. Via de desktopapp kun je vervolgens alle instellingen bereiken, zoals de helderheid, focus en meer. Je hoeft je smartphone dus niet meer aan te raken.

De app kan met meerdere soorten camera's overweg. Niet alleen met de hoofdcamera van je smartphone, maar ook bijvoorbeeld een telelens of groothoeklens.

Camo is te gebruiken met standaard videobelapps, zoals Zoom, Skype, Microsoft Teams en Google Meet. Dat is handig voor iedereen die thuiswerkt en zichzelf een upgrade wil geven.

Download Camo voor Android of iOS (gratis).