Android 12, de update van het besturingssysteem voor Android-telefoons, verschijnt over enkele weken. Dat bevestigt Google in een bericht aan ontwikkelaars. Inmiddels is ook de laatste bètaversie van Android 12 uitgegeven.

Het is de vijfde bètaversie van Android 12 die Google beschikbaar maakt voordat de update van het besturingssysteem officieel voor gebruikers te downloaden is. Deze versie is ook te installeren op Pixel 5A-telefoons van Google.

Overigens bevat de vijfde test van Android 12 nauwelijks nieuwe functies. Wel zijn de laatste verbeteringen op het gebied van prestaties doorgevoerd en zijn resterende problemen opgelost.

Android 12 zal het uiterlijk van het besturingssysteem flink veranderen. Met Material You kunnen gebruikers in detail bepalen hoe de software van hun telefoon eruit komt te zien. Zo kunnen ze bijvoorbeeld de widgets en kleurinstellingen aanpassen.

Google heeft nog geen specifieke datum voor de release van Android 12 bekendgemaakt. De Pixel-telefoons van Google krijgen de update waarschijnlijk als eerste, daarna kunnen andere fabrikanten de software op hun toestellen gaan uitrollen.