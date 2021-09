Twitter heeft woensdag Communities aangekondigd. Mensen met dezelfde interesses kunnen in groepen op het platform aanhaken om daar samen over specifieke onderwerpen te praten. Het idee van Twitter lijkt daarmee op Reddit of Facebook-groepen.

Vanaf deze week kunnen mensen op Twitter aanhaken bij een klein aantal Communities, waaronder #AstroTwitter (over astrologie), #DogTwitter (over honden) en #SoleFood (over sneakers). Tweets die in een Community worden geplaatst, zijn alleen zichtbaar voor leden. Ook kunnen alleen mensen in de groep tweets van elkaar 'liken' of op elkaars berichten reageren.

Twitter Communities krijgen elk hun eigen moderatoren die de regels bepalen en handhaven. Zij kunnen ook mensen uitnodigingen en verwijderen.

Op het moment kunnen mensen alleen bij Communities aansluiten door middel van een uitnodiging. Twitter zegt te werken aan manieren om de groepen makkelijker vindbaar en toegankelijker te maken. Via een speciale webpagina van Twitter kunnen mensen op het moment een aanvraag doen om een Community te starten.

De Communities moeten een apart onderdeel vormen op de Twitter-site en in de app. Mensen die een tweet verzenden, kunnen vanuit het tekstveld bepalen of ze het bericht met volgers of met een groep willen delen. Vooralsnog werken de Communities alleen nog op de webversie van Twitter en voor iPhones. Later volgt ook ondersteuning voor Android, meldt het bedrijf.