De lancering van de James Webb-ruimtetelescoop is na vele malen uitstel vastgesteld op 18 december van dit jaar. De ruimtevaartorganisaties NASA en ESA hebben dat woensdag bekendgemaakt.

Een Ariane 5-raket van ESA gaat de James Webb-telescoop lanceren vanaf de Europese ruimtebasis in Kourou in Frans-Guyana. In augustus werden de laatste tests afgerond. De belangrijkste onderdelen van de raket zijn daar inmiddels aangekomen, maar NASA moet de telescoop nog afleveren. Die staat in een lab in de Amerikaanse staat Californië.

Er wordt al lange tijd uitgekeken naar de lancering van de telescoop, die al sinds 1996 in ontwikkeling is en de naam draagt van voormalig NASA-voorzitter James Webb. Vroeg in de ontwikkeling bestond het plan om de telescoop in 2007 te lanceren, maar het apparaat werd constant uitgesteld vanwege vele technische problemen en aanpassingen.

De James Webb-telescoop volgt de Hubble-telescoop op, die in de afgelopen dertig jaar belangrijke en iconische foto's van het heelal maakte en die nog steeds in een baan rond de aarde gaat.

De nieuwe telescoop is voorzien van technologie waarmee hij nog meer kan vastleggen. Het is de bedoeling dat hij vroege sterrenstelsels, verre planeten en mogelijke sporen van de oerknal gaat vastleggen, die niet door de Hubble-telescoop geregistreerd kunnen worden.

NASA verwacht dat de James Webb-telescoop vijf jaar operationeel is, maar de organisatie hoopt dat hij het tien jaar volhoudt. Het observatorium is 20 meter lang en zal niet in een baan rond de aarde, maar rond de zon gaan draaien. In totaal kost het project zo'n 8 miljard euro.