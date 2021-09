Motorola werkt aan een draadloze oplader die telefoons op 3 meter afstand van stroom kan voorzien. Het apparaat zou vier telefoons tegelijk kunnen opladen zonder dat een oplaadpad of -kabel nodig is, zo meldt het bedrijf op het Chinese sociale netwerk Weibo.

Het apparaat lijkt op een traditionele draadloze lader, maar in dit geval hoeft de telefoon er niet op gelegd te worden. Het bedrijf zegt dat de oplader in een kamer kan staan en ongemerkt je telefoon van stroom kan voorzien. In de lader zitten zestienhonderd antennes verwerkt die in een hoek van 100 graden elektromagnetische golven uitzenden, waarmee telefoons op afstand kunnen worden opgeladen.

Motorola toonde begin dit jaar een vergelijkbare oplader aan het publiek. De vorige versie kon laden op een afstand van 1 meter. Bij de nieuwe is de afstand verdriedubbeld. Het bedrijf claimt zelfs dat de oplader kan laden als er voorwerpen tussen de lader en de telefoon staan.

XDA Developers schrijft dat het bedrijf nog geen verschijningsdatum voor de lader bekend heeft gemaakt. Of en wanneer de lader verschijnt, is dus nog onbekend.

Motorola is niet het enige bedrijf dat aan dergelijke opladers werkt. Eerder toonde Xiaomi al een vergelijkbaar concept en ook het bedrijf Energous liet een vergelijkbare technologie zien. Twee jaar later werd de techniek goedgekeurd door de Amerikaanse telecomwaakhond FCC, maar tot op heden is er nog geen product op de markt verschenen.