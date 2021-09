Gestolen creditcardgegevens die op het darkweb te koop worden aangeboden, zijn in acht maanden tijd goedkoper geworden. Gestolen inloggegevens voor PayPal-accounts zijn juist duurder geworden, blijkt uit onderzoek van het Britse bureau Comparitech.

Volgens de onderzoekers zijn inloggegevens voor PayPal-accounts duurder geworden op het darkweb, een afgesloten deel van het internet waar veel criminelen gestolen goederen verhandelen. Gemiddeld wordt er 197 dollar (167 euro) voor een gestolen PayPal-account gevraagd. Dat is een stijging van 194 procent ten opzichte van acht maanden geleden, toen Comparitech een soortgelijk onderzoek deed.

Voor PayPal-accounts wordt meer geld gevraagd omdat het een breed geaccepteerde betaalmethode is die eenvoudig via de browser gebruikt kan worden. Bovendien is het gemakkelijk om via PayPal geld te versturen naar iemand anders. De bestedingsruimte van PayPal-accounts is gemiddeld 2.134 dollar (1.805 euro).

De gemiddelde prijs voor gestolen creditcardgegevens op de digitale zwarte markt is juist met 27 procent gedaald ten opzichte van acht maanden geleden. Het gaat daarbij om gegevens zoals het creditcardnummer, de CVV-code, de geldigheidsdatum en de naam van de kaarthouder.

De prijs van gestolen creditcardgegevens is gestegen omdat veel webwinkels tegenwoordig een extra code vragen, zoals de Mastercard SecureCode of een Verified by Visa-wachtwoord, voordat een creditcardbetaling wordt geaccepteerd.

Creditcards kunnen fysiek en digitaal gekloond worden

Er zijn twee manieren waarop creditcardgegevens worden gekopieerd en verkocht. Creditcards kunnen fysiek gekopieerd worden, zodat er een kopie van een creditcard wordt aangeboden waarmee bijvoorbeeld geld uit geldautomaten kan worden gehaald.



De gestolen gegevens kunnen ook digitaal naar een koper worden doorgestuurd voor online aankopen. In dat laatste geval kosten creditcardgegevens gemiddeld 17,36 dollar. Een fysiek gekloonde creditcard kost online gemiddeld 171 dollar.

Er zijn veel factoren die de prijs voor creditcardgegevens bepalen. Daaronder zijn een hoge bestedingslimiet, eventuele aanvullende persoonsgegevens en het land van de creditcardhouder.