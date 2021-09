Klanten van SNS Bank, ASN Bank en RegioBank kunnen in de toekomst met Apple Pay betalen. Dat bevestigt een woordvoerder van moederbedrijf de Volksbank woensdag tegen iCulture.

De Volksbank meldde begin vorig jaar al in gesprek te zijn met Apple, maar daarna bleef het een lange tijd stil. Een woordvoerder van het moederbedrijf bevestigt nu dat de banken Apple Pay daadwerkelijk gaan invoeren. Vooralsnog is het niet duidelijk op welke termijn dat zal gebeuren.

Met Apple Pay kun je bij betaalautomaten contactloos betalen met je iPhone of Apple Watch. Dit gebeurt via de Wallet-app, Apples digitale portemonnee. Volgens iCulture ondersteunen de apps van de drie banken de Wallet-app momenteel nog niet, dus daar zal eerst verandering in gebracht moeten worden.

In Nederland is Apple Pay al enige tijd beschikbaar via ING, ABN AMRO en Rabobank. Ook bunq en Knab bieden de dienst aan.

Uit onderzoek van De Nederlandsche Bank bleek onlangs dat het aantal contactloze betalingen enorm is gestegen. Dat gaat niet alleen om betalingen met pinpassen, maar net name die met smartphones winnen aan populariteit.

In 2019 betaalde slechts 3 procent van de mensen contactloos met een smartphone; in 2021 is dat aandeel mede door Apple Pay toegenomen tot 24 procent. Op dit moment wordt 16 procent van alle contactloze betalingen met een smartphone, smartwatch of andere wearable uitgevoerd.