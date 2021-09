Er worden tegenwoordig veel digitale kunstwerken, memes, plaatjes en andere bestanden als non-fungible token (NFT) verkocht. Kunstenaars en eigenaren verdienen er soms miljoenen dollars mee. Bekende honden, internetavatars en collages worden voor veel geld verkocht. NU.nl zet een aantal dure verkopen op een rijtje.

NFT's zijn tokens die worden gekoppeld aan een digitaal 'iets', zoals een plaatje of een meme. De token dient als bewijs van eigendom voor het object. Ze worden overal ter wereld opgeslagen, vergelijkbaar aan de bitcoin. Hieronder vijf voorbeelden waarmee kunstenaars of eigenaars veel geld verdienden:

Nyan Cat

Het is dé internethit van tien jaar geleden: het beeld van de vliegende, bewegende kat met herkenbare melodie. Het kunstwerk is na alle jaren nog niet in populariteit gedaald, want het is afgelopen jaar verkocht voor meer dan 500.000 dollar. De koper betaalde er 300 ethereum voor, een digitale munt zoals Bitcoin. Destijds stond dit bedrag gelijk aan een prijs van ruim 590.000 dollar (circa 498.845 euro). Chris Torres, de maker van het originele beeld, maakte voor de verkoop een nieuwe versie, schrijft Nasdaq.

De verkoop van het beeld ging via een 24 uur durende veiling op het veilingplatform Foundation. De site begon de veiling op 3 ethereum, maar dat bedrag liep dus enorm op.

Nyan Cat Nyan Cat Foto: Chris Torres

Weird Whales

De twaalfjarige Benyamin Ahmed uit Londen verkocht deze zomer simpele, vierkante afbeeldingen van walvissen. De afbeeldingen bleken erg geliefd en gingen viral. De jongen verdiende 290.000 pond (337.726 euro) met de ruim drieduizend plaatjes die hij maakte. Hij promootte zichzelf via sociale media, schrijft The Guardian.

Zijn vader, werkend als programmeur, vertelde tegen The Guardian dat het werk van zijn zoon te zien is als een soort verzameling van digitale Pokémon-kaarten.

De Weird Whales De Weird Whales Foto: Benjamin Ahmed/Weird Whales

Doge

De afbeelding van de op internet bekende Shiba Inu-hond 'Doge' is ook geveild als NFT. Het beeld werd via veilingsite Zora verkocht aan een gebruiker met de naam @pleasrdao. Het iconische beeld van de hond is verkocht voor bijna 1.700 ethereum, gelijk aan 4 miljoen dollar, schrijft NBC.

Het veilingproces voor de bekende meme duurde drie dagen. De meme werd op het platform geplaatst door de eigenaar van de daadwerkelijke hond op het plaatje.

CryptoPunk #7523

Deze pixelachtige gezichten zijn een ware hit op het internet. Nummer 7.523, afkomstig uit de set van 10.000 poppetjes, heeft het meest opgeleverd. De NFT is verkocht voor 11,8 miljoen dollar, schrijft Decrypt.

Niet alle CryptoPunks leveren veel geld op. Deze Punk wel, omdat hij onderdeel is van een serie aliens waarvan er maar negen bestaan. Daarnaast past de Punk goed bij de tijdgeest, omdat hij een mondkapje draagt. Precies om deze reden kocht eigenaar Shalom Meckenzie de NFT, vertelt hij aan Decrypt.

Everydays: The First 5000 Days

Dit digitale kunstwerk is verkocht voor het hoogste bedrag: 69,3 miljoen dollar. De collage is een samenstelling van de eerste werken van kunstenaar Mike 'Beeple' Winkelmann. Tegenover The Verge meldt het betrokken veilinghuis dat Beeple door de verkoop een van de waardevolste kunstenaars in leven is geworden.