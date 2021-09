SpaceX is van plan later dit jaar een nieuwe Starlink-antenne voor consumenten uit te brengen. Dit model zou het bedrijf in staat stellen de schotels voor minder geld te produceren, meldt SpaceNews.

Consumenten kunnen de schotels gebruiken om verbinding te maken met het satellietinternet dat wordt aangeboden door internetbedrijf Starlink, de consumententak van ruimtevaartbedrijf SpaceX. Het bedrijf bracht het internet op de markt als oplossing voor internetproblemen op slecht bereikbare plekken op aarde.

SpaceX, het bedrijf van Tesla-topman Elon Musk, hoopt met de nieuwe schotels de productiecapaciteit op te schroeven. Op dit moment zijn de productiekosten van de schotels nog velen malen hoger dan de kosten die consumenten ervoor moeten betalen. Vanaf dit najaar hoopt het bedrijf deze kosten te verlagen. Vooralsnog wordt de verlaging van de kosten niet doorberekend aan de consument.

SpaceX-president Gwynne Shotwell zei vorige maand tijdens een bijeenkomst al dat het ruimtevaartbedrijf de productiekosten van de schotels wil halveren. Dat zou dus komend najaar moeten lukken.

Op dit moment wordt het internet van Starlink nog getest, waardoor het niet overal beschikbaar is. Een verbinding kost 99 euro per maand, maar aan het begin wordt voor een internetschotel eenmalig 499 euro gerekend.