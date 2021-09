Twitter test een functie waarmee het mogelijk is om een volger te verwijderen zonder dat je de persoon daarvoor hoeft te blokkeren. Het zou onderdeel zijn van een reeks nieuwe privacyinstellingen die het platform wil invoeren.

Gebruikers moeten op dit moment nog iemand blokkeren als ze willen dat diegene hen niet meer volgt. Daarna is het niet langer mogelijk om elkaars tweets te bekijken of elkaar berichten te sturen. De nieuwe functie is een minder harde manier om afstand te creëren tussen twee gebruikers.

Het is op dit moment wel mogelijk om ervoor te zorgen dat iemand je niet meer volgt zonder dat diegene dat doorheeft. Je kunt iemand namelijk blokkeren en meteen weer deblokkeren. Diegene volgt je dan niet meer en ziet daardoor ook jouw tweets niet meer in zijn tijdlijn.

Bloomberg meldde vorige week al dat Twitter mensen meer controle wil geven over wie hun berichten en likes kunnen zien. Het bedrijf wil daarvoor de komende tijd verschillende functies testen. Zo zou er ook een optie moeten komen waarmee oude tweets na een bepaalde tijd vanzelf onzichtbaar worden gemaakt voor anderen.

Het is nog niet duidelijk of de functie waarmee je volger kunt verwijderen uiteindelijk wordt uitgebracht. De test is niet voor iedereen beschikbaar.