Apple heeft donderdagavond een evenement aangekondigd dat op 14 september plaatsvindt. Waarschijnlijk worden dan de nieuwe iPhones en Apple Watches aangekondigd. In dit artikel zetten we de bekende geruchten over de iPhone 13 en Apple Watch Series 7 op een rij.

Traditiegetrouw worden nieuwe iPhones in september aangekondigd, met vorig jaar als uitzondering. Toen was de Apple Watch-presentatie in september en de iPhone-aankondiging in oktober. Wat Apple op 14 september om 19 uur Nederlandse tijd via een livestream zal laten zien, houdt het bedrijf nog geheim, maar dit jaar wordt zowel een nieuwe iPhone als een Apple Watch verwacht.

Geen compleet nieuw ontwerp voor de iPhone

De iPhone 13 (of iPhone 12S) zal geen volledig nieuw ontwerp krijgen. Apple heeft vorig jaar een grote verandering doorgevoerd met de komst van de iPhone 12. In tegenstelling tot zijn voorgangers was de behuizing van die telefoon een stuk platter en hoekiger. Die lijn wordt dit jaar doorgetrokken.

Wel zou de telefoon dit jaar een kleinere inkeping krijgen voor de gezichtsscanner waarmee gebruikers het toestel kunnen ontgrendelen. Ook zou Apple iets hebben verzonnen om de telefoon ook met een mondkapje op te openen.

Verder wordt het toestel vermoedelijk iets dikker dan zijn voorganger, met name vanwege verbeteringen in de camera. Het camera-eiland op de achterkant neemt naar verluidt meer ruimte in om de lenzen een plek te geven.

Er worden wederom vier verschillende iPhones verwacht. De twee duurste modellen krijgen waarschijnlijk een scherm dat 120 keer per seconde kan worden ververst. Daarmee toont de telefoon minder haperingen bij scrollen en gamen. Een gerucht van Bloomberg meldt daarnaast dat de iPhone 13 Pro een scherm krijgt dat altijd de tijd en meldingen weergeeft, zelfs in slaapstand.

Betere groothoeklens en satellietcommunicatie

Een van de verbeteringen die in de iPhone-camera wordt verwacht, is een nieuwe groothoeklens. Die zou meer van de omgeving kunnen vangen en scherpere foto’s maken. Daarnaast zou de iPhone 13 beter kunnen omgaan met schokkerige beelden, bijvoorbeeld bij veel beweging, door ze alsnog scherp vast te leggen.



Opvallend is het gerucht dat de nieuwe iPhone wordt uitgerust met ondersteuning voor satellietcommunicatie. De optie zou niet in alle landen gelden en alleen beschikbaar zijn om iemand te bellen in een noodgeval, als normale mobiele dekking tekortschiet, bijvoorbeeld in afgelegen gebieden.



Verder zijn er geruchten over een grotere accu, een snellere chip en meer opslagruimte. Het is nog onduidelijk wanneer de iPhones verschijnen en hoe duur ze zijn.

Apple Watch krijgt wél grote update

De nieuwe Apple Watch zou wel flink vernieuwd worden. De Series 7 krijgt volgens ingewijden een iets groter scherm (de twee smaken zijn naar verwachting 41 mm en 45 mm in plaats van 40 mm en 44 mm). Ook zijn de randen naar verluidt plat, zodat de smartwatch qua behuizing meer lijkt op een iPhone. Mogelijk wordt hij vanwege de verandering ook iets dikker.

Verder krijgt de Apple Watch volgens geruchten een snellere chip en is er meer ruimte voor een grotere accu, zodat hij langer op een lading meegaat.

Hoewel de Watch de laatste jaren meerdere keren nieuwe gezondheidsfuncties kreeg, zijn de geruchten over deze functies in de Series 7 tegenstrijdig. Zo schreef de Japanse zakenkrant Nikkei dat het apparaat een bloeddrukmeter krijgt, terwijl Bloomberg simpelweg schrijft dat die er niet komt.

Omdat de schermen groter worden, komen er ook nieuwe virtuele klokken. Daarnaast wil Apple mogelijk nieuwe opties introduceren die gebruikers vertellen dat het tijd is om te rennen en worden er begeleide meditaties toegevoegd.