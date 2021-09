Ruim duizend werknemers van WhatsApp-moederbedrijf Facebook hebben toegang tot een aantal chatberichten van rapporterende WhatsApp-gebruikers, meldt onderzoekssite ProPublica. Dat is opvallend, want WhatsApp zegt zelf altijd dat berichten versleuteld zijn en dus niet door andere mensen dan de verzender en ontvanger kunnen worden ingezien.

Werknemers van Facebook kunnen volgens de berichtgeving door in totaal miljoenen privéberichten van WhatsApp-gebruikers struinen, waaronder foto's en video's. Het gaat om berichten die door WhatsApp-gebruikers worden gerapporteerd, bijvoorbeeld in het geval van kinderporno, spamberichten of berichten die worden gelinkt aan terrorisme. De inhuurkrachten bekijken vervolgens of berichten inderdaad ongepast zijn of niet.

Volgens ProPublica kunnen werknemers van Facebook geen volledige gesprekken zien. Zij krijgen het gerapporteerde bericht binnen, samen met vier berichten die daarvoor werden verstuurd.

Volgens een WhatsApp-woordvoerder zijn er inderdaad teams in verschillende steden over de gehele wereld die WhatsApp-berichten bekijken om "de ergste" misbruikers van het platform te identificeren en te verwijderen.

Facebook zegt dit werk zelf geen contentmoderatie te noemen, zonder daarover in detail te treden. In een verklaring zegt WhatsApp dat de chatapp op een manier is gebouwd "die het verzamelen van gegevens beperkt". Wel heeft het bedrijf instrumenten in handen waarmee onder meer spam, bedreiging en misbruik kunnen worden gerapporteerd en aangepakt.

Facebook-directeur Mark Zuckerberg zei in 2018 nog tegen de Amerikaanse Senaat dat WhatsApp-content niet door het bedrijf kon worden ingezien. Overigens is Facebook wel transparant over moderatie op Instagram en Facebook, waar zo'n vijftienduizend moderatoren mogelijk ongepaste berichten bekijken en verwerken. Deze berichten zijn echter niet versleuteld en publiekelijk beschikbaar.

Verbetering: De kop en lead van de eerste versie van dit artikel wekten de indruk dat Facebook-medewerkers álle berichten van álle gebruikers kon inzien. Dat is onjuist: het gaat om zo'n duizend medewerkers die de gerapporteerde chatberichten plus de vier berichten daarboven konden lezen. Dit nieuwsbericht is daarom aangepast.