OPPO heeft donderdag in Parijs de Reno 6 5G en de Reno 6 Pro 5G gepresenteerd. Beide toestellen bevatten nieuwe selfiecamera's en achterliggende algoritmes, waarmee de telefoons volgens het bedrijf betere selfievideo's kunnen opnemen dan hun voorgangers. De toestellen waren al te koop in andere landen, maar zijn vanaf nu ook verkrijgbaar in Nederland.

De toestellen worden voorzien van nieuwe AI Portrait Video-functies. Hiermee zorgt technologie ervoor dat de camera's de achtergrond van de gebruiker vervagen tijdens het filmen van een portretvideo. Ook zouden kleuren beter uitkomen en zou het beeld stabieler blijven in situaties met veel beweging.

De Reno 6 heeft een beeldscherm van 6,43 inch en wordt voorzien van drie camera's aan de achterkant. De grotere Reno 6 Pro krijgt een 6,55 inchbeeldscherm en heeft een extra zoomlens, waardoor beelden scherper blijven tijdens het zoomen. Beide schermen krijgen een verversingssnelheid van 90 Hz, waardoor je bijvoorbeeld tijdens het scrollen minder haperingen ziet dan op een traditioneel scherm van 60 Hz.

De Reno 6 krijgt 8 GB aan werkgeheugen en 128 GB aan opslag. De Reno 6 Pro krijgt met 12 GB meer werkgeheugen dan de kleinere Reno 6. Ook krijgt de Reno 6 Pro met 256 GB meer opslagruimte en wordt het toptoestel voorzien van een snellere chip. De twee modellen zijn geschikt voor 5G-netwerken.

Beide toestellen zijn in verschillende kleuren verkrijgbaar. De Reno 6 gaat 499 euro kosten en de Reno 6 Pro 799 euro.