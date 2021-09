De hacker die eerder deze maand gegevens van studenten en medewerkers van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) heeft gestolen, heeft deze op het internet gezet. Dat meldt RTL Nieuws dinsdag na inzage in de gegevens.

De hacker eiste losgeld, maar de hogeschool meldde eerder dat niet te gaan betalen. Daarop besloot de persoon, die op internet de schuilnaam masterballz gebruikt, de gegevens online te zetten.

Volgens RTL Nieuws worden de gestolen gegevens nu verspreid via een populaire downloaddienst. Het is onduidelijk of de gegevens ook te koop worden aangeboden of dat criminelen ze alleen onderling met elkaar delen.

Het zou gaan om gegevens van honderdduizenden mensen, onder wie veel (oud-)studenten. Onder andere hun volledige namen, e-mailadressen, geboortedatums, telefoonnummers en woonadressen zijn uitgelekt. Ook zouden duizenden wachtwoorden zijn gestolen. Die zijn grotendeels van alumni van de HAN en niet van huidige studenten.

De hogeschool meldt op haar website nog niet te kunnen bevestigen dat de buitgemaakte data zijn gepubliceerd. Wel ligt dat "in de lijn der verwachting". Volgend de HAN zijn er geen actuele wachtwoorden gestolen.

De school ontdekte het lek vorige week woensdag. De onderwijsinstelling heeft daarop onafhankelijke experts ingeschakeld om de zaak te laten onderzoeken. Ook heeft de HAN aangifte gedaan bij de politie en het lek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).