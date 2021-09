WhatsApp gaat mogelijk in de toekomst zijn privacyinstellingen aanpassen. Daarmee zou het mogelijk worden om de 'laatst gezien'-status af te schermen voor bepaalde personen, meldt WABetaInfo.

Met de laatst gezien-functie kunnen gebruikers aan hun contacten tonen of verbergen wanneer ze voor het laatst online zijn geweest. Op dit moment is het alleen mogelijk de functie aan of uit te zetten voor al je contacten.

WhatsApp werkt nu aan een test waarmee de functie per contact kan worden ingesteld. Gebruikers kunnen dan hun laatst gezien-status voor specifieke personen verbergen. Als zij daarvoor kiezen, kunnen ze echter ook niet langer de status van de ander bekijken.

Het is nog niet zeker of de functie uiteindelijk wordt uitgebracht en wanneer. WhatsApp zal de mogelijkheid waarschijnlijk eerst onder een select groepje gebruikers testen. De test zou zowel voor iOS- als Android-gebruikers beschikbaar komen.