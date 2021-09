E-maildienst met end-to-enden­cryp­tie ProtonMail heeft een IP-adres van een Franse klimaatactivist aan de Zwitserse politie gegeven. Het bedrijf zegt hiertoe verplicht te zijn, meldt TechCrunch.

ProtonMail kreeg in eerste instantie een verzoek van de Franse politie om het IP-adres van de klimaatactivist te verstrekken, maar wees dit verzoek af. Daarna zouden de Franse autoriteiten de Zwitserse politie hebben ingeschakeld. Die hebben uiteindelijk via Europol, het samenwerkingsverband van Europese politiediensten, een nieuw verzoek ingediend.

ProtonMail is gevestigd in Zwitserland. De dienst zegt dat het tweede verzoek wel ingewilligd moest worden, omdat het bedrijf een gerechtelijk bevel van de Zwitserse autoriteiten had gekregen. Het bedrijf zegt normaal gesproken geen IP-adressen te monitoren.

De klimaatactivist is na de verstrekking van het IP-adres opgepakt. De persoon is onderdeel van een groep activisten, die van ProtonMail gebruikmaakt om onderling te communiceren.