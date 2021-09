Duitsland beschuldigt Rusland van inmenging bij de Duitse Bondsdagverkiezingen, schrijft AP maandag. Een hackergroep zou "cyberaanvallen en misinformatie- en beïnvloedingscampagnes" hebben uitgevoerd in opdracht van de Russische regering, zegt het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Volgens woordvoerder Andrea Sasse zijn er de afgelopen maanden meerdere pogingen gedaan om de persoonlijke inloggegevens van onder anderen deelstaatpolitici en landelijke politici te stelen. De hackergroep Ghostwriter zou dit onder meer hebben geprobeerd via phishingmails. De groep zou volgens Sasse uit zijn op identiteitsdiefstal.

"Deze aanvallen zouden kunnen dienen als voorbereidingen op nepnieuwscampagnes over de Bondsdagverkiezingen", zegt de woordvoerder tegen AP. "De Duitse regering beschikt over betrouwbare informatie dat de acties van Ghostwriter toegeschreven kunnen worden aan actoren van de Russische staat en, in het bijzonder, de Russische militaire inlichtingendienst GRU."

Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken eist dat het Kremlin de cyberaanvallen onmiddellijk staakt. Sasse wil geen commentaar geven op de omvang van de aanvallen of de mogelijke schade. Ze laat alleen weten dat de aanvallen "volstrekt onaanvaardbaar zijn en dat de Duitse regering erop is voorbereid om verdere maatregelen te nemen".

De Russische overheid heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd.

Op 26 september gaat Duitsland naar de stembus om een nieuw parlement en een opvolger van bondskanselier Angela Merkel te kiezen.