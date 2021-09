De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) is het slachtoffer geworden van een cyberaanval, zo heeft de bank zondag bekendgemaakt. De CBCS ontdekte afgelopen donderdag dat er mogelijk is ingebroken in zijn computersysteem.

De bank haalde zijn computernetwerk donderdag offline. Ook de e-mailserver en de externe telefoondiensten zijn uit voorzorg tijdelijk uitgeschakeld.

De CBCS probeert nu vast te stellen of er gegevens zijn buitgemaakt. De bank zegt dat zijn betalingsplatform niet is getroffen door de aanval.

De CBCS zegt dat het "de autoriteiten op de hoogte heeft gebracht" en dat de mogelijke inbraak wordt onderzocht. Omdat er een onderzoek gaande is, wil de bank geen verdere uitspraken doen over de aanval.

Hoelang de uitgeschakelde diensten van de bank offline blijven, is nog niet duidelijk.