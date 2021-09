Commerciële ruimtevaartbedrijven zoals SpaceX, Blue Origin en Virgin Galactic halen regelmatig het nieuws: van de ruzie tussen SpaceX-topman Elon Musk en Blue Origin-baas Jeff Bezos over het bouwen van de maanlander voor NASA, tot de SpaceShipTwo van Virgin Galactic, die om veiligheidsredenen aan de grond wordt gehouden. Maar welke commerciële ruimtevaartbedrijven zijn er nog meer? NU.nl zet ze op een rijtje.

Deze vier ruimtevaartbedrijven zijn net als SpaceX, Blue Origin en Virgin Galactic ook wel bekend onder de term 'NewSpace'. Dat zijn bedrijven die ruimtevaart laagdrempelig willen maken en privatiseren door bijvoorbeeld commerciële ruimtevluchten aan te bieden of tegen betaling satellieten in een baan rond de aarde te brengen.

Firefly

Een bedrijf dat onlangs nog het nieuws haalde, is Firefly Aerospace. Vorige week lanceerde het bedrijf zijn eerste raket, die door problemen met een van de motoren tot ontploffing moest worden gebracht.

Firefly Aerospace is in 2017 opgericht en is een doorstart van het failliete Firefly Space Systems. Het bedrijf richt zich vooral op het lanceren van kleine en middelgrote satellieten en vrachtverkeer naar de maan. Oprichter Tom Markusic heeft voor onder meer SpaceX, Blue Origin en Virgin Galactic gewerkt.

Een motortest bij Firefly. Een motortest bij Firefly. Foto: Firefly Aerospace

Astra

Een ander relatief jong ruimtevaartbedrijf is Astra, een raketbouwer uit de staat Californië die in 2016 is opgericht. Het bedrijf wordt geleid door Chris Kemp, die van 2007 tot 2011 voor NASA als hoofd van de ICT-afdeling heeft gewerkt.

Het bekendste project van Astra is de Rocket 3, een kleine tweestapsraket die op raketkerosine en vloeibare zuurstof werkt. Hij is bedoeld om kleine satellieten van maximaal 100 kilo met zich mee te dragen en los te laten in de ruimte. Eind augustus deed Astra twee pogingen om zijn raket in een baan rond de aarde te brengen, maar die mislukten. In beide gevallen ging het om problemen met de motor, schrijft The Verge.

De lancering van de Rocket 3.2. De lancering van de Rocket 3.2. Foto: Astra

Vector Launch

Een relatieve nieuwkomer is het in 2020 opgerichte Vector Launch, dat zich wil richten op het goedkoop lanceren van satellieten. Het bedrijf stond eerst bekend als Vector Space Systems en werd in 2016 opgericht door voormalig NASA-ingenieur Jim Cantrell, die samen met Musk SpaceX heeft opgericht.

Vector Space Systems had in 2017 meer dan honderd lanceercontracten afgesloten en beloofde een lancering van de satellieten in 2018. Die belofte kwam door omstandigheden, zoals problemen met de raketmotoren, niet uit. Hierdoor gingen Vectors klanten naar de concurrentie. In augustus 2019 verliet Cantrell het ruimtevaartbedrijf, dat later dat jaar faillissement aanvroeg. Sinds november 2020 is het bedrijf verdergegaan als Vector Launch. Wanneer het wil beginnen met het uitvoeren van lanceringen, is nog niet bekend.

De Vector-R Block 0.1 uit 2017 moest satellieten de ruimte in sturen. De Vector-R Block 0.1 uit 2017 moest satellieten de ruimte in sturen. Foto: Vector Launch

Stratolaunch

Niet alle kleinere ruimtevaartbedrijven houden zich alleen maar bezig met het lanceren van satellieten. Stratolaunch Systems heeft een vliegtuig gebouwd dat als vliegend lanceerplatform voor raketten moet dienen. De zogenoemde Scaled Composites Model 351 Stratolaunch heeft een spanwijdte van 117 meter en is daarmee het vliegtuig met de grootste spanwijdte dat ooit heeft gevlogen.

Stratolaunch is opgericht door Microsoft-medeoprichter Paul Allen, die in 2018 is overleden. Na Allens dood ging het slecht met het bedrijf. Het lukte Stratolaunch om op 13 april 2019 de Model 351 voor het eerst in de lucht te krijgen, maar een maand later moest het bedrijf al zijn personeel ontslaan. Later dat jaar werd Stratolaunch gekocht door Cerberus Capital Management. Sindsdien pakte het bedrijf de draad weer op en richt het zich vooral op het testen van snelle vliegtuigen.