Het is Marsrover Perseverance gelukt om het verzamelde Marsgesteente in een monsterbuis te houden, meldt NASA zondag. Door de slechte belichting kon dat eerder nog niet bevestigd worden.

Op de via Twitter gedeelde foto is te zien dat de binnenkant van de titanium monsterbuis een stuk rots bevat. Nu is bevestigd dat het gesteente in de buis is gebleven, gaat de Marsrover de buis afsluiten.

Deze en andere gevulde monsterbuizen worden door Perseverance over de krater Jezero verspreid en later door NASA opgepikt. Die taak zal worden uitgevoerd door een rover die nog in de maak is.

Op zijn vroegst landt de ophaalwagen in 2026 op Mars. In de eerste helft van 2030 moeten de gevulde buizen bij NASA aankomen.

Eerdere poging om monster te nemen mislukte

Het verzamelen van de monsters is een volledig automatisch proces. De Marsrover neemt monsters met behulp van een holle boor. Vorige maand mislukte een poging om een steenmonster te nemen nog: het karretje greep toen mis. Bij de nieuwste poging had Perseverance wel beet, al kon toen nog niet worden bevestigd of het gesteente in de buis is gebleven.

Perseverance verkent sinds vorig jaar de krater Jezero, waarin de Marsrover monsters van gesteente en stof moet verzamelen. De rover heeft daarvoor 43 monsterbuizen van titanium aan boord, waarvan er 20 gevuld moeten worden.